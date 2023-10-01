نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. سفارة الهند تحتفل بذكرى ميلاد المهاتما غاندي بوضع إكليل الزهور على تمثاله في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل سفارة الهند بالقاهرة، غدا الاثنين، بالذكرى الرابعة والخمسين بعد المائة لميلاد المهاتما غاندي، وذلك بوضع إكليل من الزهور على التمثال النصفي لغاندي في حديقة الحرية بالزمالك، والذي تم افتتاحه سابقا، في عام 2019، احتفالًا بالذكرى المائة والخمسين لميلاد غاندي.

وبهذه المناسبة، يقوم السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة بإلقاء كلمة افتتاحية، يليها وضع إكليل من الزهور على التمثال النصفي للمهاتما غاندي وإنشاد مجموعة من الترانيم المفضلة لدى غاندي.

ويحضر الفعالية اللواء محمـد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، ممثلًا للحكومة المصرية، حيث أشاد بالمهاتما غاندي الذي يعد رمزًا مبجلًا لحركة مقاومة الاستعمار في مصر أيضًا.

ويتم الاحتفال بميلاد المهاتما غاندي حول العالم باعتباره "اليوم الدولي للاعنف" منذ عام 2007، وفي 2 أكتوبر من كل عام، تقام الفعاليات المختلفة للاحتفاء بفلسفة ومبادئ المهاتما غاندي.