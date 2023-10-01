نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمات أهلية مصرية تعلن دعم الرئيس السيسي من خارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة المصرية لحقوق الإنسان على الذهاب إلى القنصلية المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس التي يزورها في رحلة عمل تشمل عددا من الدول الأوربية وذلك لتوثيق طلب ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال عبد النعيم: كان لا بد من توثيق هذا الطلب مهما كانت الأشغال ومهما كان الوقت ضيقا، فكل شيء يهون في سبيل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي هو دعم للدولة المصرية العريقة والتي يسعى السيد الرئيس إلى وضعها بين دول العالم المتقدم.

وأضاف رئيس المنظمة المتحدة المصرية لحقوق الإنسان إن الزيارات التي أقوم بها للدول الأوربية المتقدمة هي السبب الرئيسي الذي يجعلني أقدم كامل الدعم للرئيس السيسي، فبعدما شاهدت بعيني هذه البلاد وما تتمتع به من بنية تحتية، وما شاهدته من إنجاز رائع للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل مصر في مجال البنية التحتية لمستوى أفضل من الدول الأوروبية دفعني ذلك أكثر وأكثر لدعم هذا الرجل الوطني.

ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إننا نتفق مع ما يذكره الزميل المستشار محمد عبد النعيم ونضيف إليه أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة في كافة المجالات لم يتم في مصر خلال العقود الكثيرة السابقة.

وأضاف بهجت العبيدي أن المشروع السيساوي جدير بأن يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وأن الرؤية التي يعمل على تنفيذها السيد الرئيس لمصر تعكس مدى إيمانه بقدرات الشعب المصري من ناحية، وبالمكانة التي تستحقها مصر من ناحية ثانية.

وكان العبيدي قد أعلن دعمه المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم أفرع الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المنتشرة في عديد دول العالم وفي كل القارات.