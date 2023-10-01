الدفاع الروسية: القضاء على 300 جندى أوكرانى واعتراض صاروخين باليستيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 08:33 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، القضاء على 300 جندى أوكرانى وإسقاط طائرة "سو-25" و37 مسيّرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية لقوات كييف خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القوات الروسية أحبطت 10 هجمات نفذتها القوات الأوكرانية على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على أكثر من 150 جنديا.

وأشارت الى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من نوع "سو-25" و37 طائرة مسيرة واعترضت 5 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية. وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أوضحت القضاء على 25 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنتين، وفى محور خيرسون تم القضاء على حوالى 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربات ومعدات عسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه على محور زابوروجيا قُتل ما لا يقل عن 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية، وفى اتجاه جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية 4 هجمات شنتها قوات كييف وتمكنت من القضاء على عشرات الجنود. بينما على محور كراسنو-ليمان صدت القوات الروسية 3 هجمات وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

كما صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز "جروم-2" فى شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة: "فى حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت موسكو... أحبطت أنظمة الدفاع الجوى محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم على منشآت على أراضى الاتحاد الروسى باستخدام صاروخين باليستيين قصيرى المدى، واعترضتهما فى الجو".