بريطانيا تنشر مقاتلات "تايفون" في بولندا
أعلن مسؤول بريطاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستنشر طائراتها المقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا، وهي خطوة أرجعها إلى "الحاجة لحماية حليف لها من روسيا".
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس،في مؤتمر حزب المحافظين: "استجابة لطلب من أصدقائنا البولنديين، سيتم نشر مقاتلتنا الجوية تايفون في بولندا لدعم حليفتنا في الناتو ضد التهديد المتزايد للتدخل الروسي".
وأضاف شابس : أن "نشر طائرات مقاتلة في بولندا قبل الانتخابات، هو بمثابة إشارة قوية إلى أن بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية لدى حلفائها". ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا في 15 أكتوبر الجاري.
وأعلن الوزير البريطاني أن لندن وقعت عقودا بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني مع شركات محلية رائدة من أجل تطوير غواصات هجومية قوية، وفقاً لـRT.
وقال شابس: "يمكنني أن أعلن أننا وقعنا عقودا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني مع شركات بريطانية رائدة لتحفيز تطوير أقوى الغواصات الهجومية التي استخدمتها البحرية الملكية على الإطلاق".
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