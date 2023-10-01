نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 80 مليار يورو منذ عام 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.

وقال في مقطع فيديو: "الآن تم تقديم دعم منا بأكثر من 25 مليار يورو - هذه مجرد [مساعدات] عسكرية، ويصل إجمالي الدعم إلى مبلغ 80 مليار يورو". وبحسب بوريل، لم يخصص الاتحاد الأوروبي من قبل مثل هذه المبالغ الكبيرة لهذا النوع من المساعدة.

وأشار بوريل إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بهذا الأمر، حين التقى به خلال زيارته لأوكرانيا، وأضاف: "[في الاجتماع مع عميروف] حاولنا أن نفهم بشكل أفضل لماذا لا يُنظر إلى دعمنا في بعض الحالات على أنه مهم كما هو حقيقة".

ووصل بوريل، يوم أمس السبت، إلى أوديسا في زيارة غير معلنة. ووصل اليوم الأحد إلى كييف، حيث شارك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية ديمتري كوليبا في مراسم إحياء ذكرى قتلى القوات الأوكرانية.

وفي كييف يعلنون صراحة أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، أما الباقي فيتم تمويله بمساعدة الشركاء الغربيين. وبالنسبة لعام 2023، خططت السلطات الأوكرانية منذ الآن لعجز قياسي قدره 38 مليار دولار، ثم دعا الرئيس فلاديمير زيلينسكي الغرب لتغطية العجز بالكامل.

وفي وقت لاحق، دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إلى توخي الحذر في ما يتعلق بالقروض المقدمة من الشركاء الغربيين، حيث سيتعين على الأجيال القادمة سدادها.

ومع ذلك، يتضمن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2024 الآن عجزا أكبر - نحو 42 مليار دولار.

وكما أشار رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف، فإن أوكرانيا "تتغذى من يد دول الناتو" وسوف تتوقف عن الوجود كدولة من دون الإقراض الغربي.