العالم اليوم - طائرات تركية تقصف جبال قنديل بشكل مكثف شمالي العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:25 مساءً - أشار مراسل دوت الخليج، إلى أن طائرات تركية بدأت بقصف "مكثف" على جبال قنديل، بمحافظة السليمانية شمالي العراق.

وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

ومن جهته، تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين". هجوم كردي

وسبق هذا الهجوم التركي على جبال قنديل، هجوم وقع قبل 3 أسابيع، استهدف مقرات لحزب العمال الكردستاني.

ومطلع سبتمبر الماضي، قال مسؤول أمني عراقي كردي في مدينة أربيل، إن طائرات تركية مسيرة شنّت غارات متفرقة خلال الساعات الماضية، على مقرات لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، أدت إلى اندلاع حرائق وسماع أصوات انفجارات ثانوية.

يذكر أن جبال قنديل تقع على بعد 150 كيلومترا شمالي أربيل، ويأوي مقرات لحزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة، والذي يتخذ من بلدات حدودية عراقية مجاورة للأراضي التركية معقلاً رئيسا له.