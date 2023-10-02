ارتفاع عدد ضحايا حريق في ملهى ليلي بمدينة مرسية في إسبانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي نشب في ملهى ليلي بمدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا الأحد، إلى 13 قتيلا.

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة صباحا داخل ملهى (تياتر) الليلي الشهير، وسرعان ما دمر المكان.

لم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

أظهر مقطع مصور، نشرته خدمة الإطفاء في مرسية، رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق داخل الملهى الليلي.

عملت الشرطة ورجال الطوارئ على تأمين الجزء الداخلي من الملهى لتجنب احتمال انهياره، ويحاولون تحديد مكان الجثث والتعرف عليها.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

أعلنت سلطات مرسيه الحداد لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام فوق المباني العامة بجميع أنحاء المدينة.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية، فرق الإطفاء تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي، كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءًا منه.