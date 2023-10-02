العالم اليوم - بعد "فضيحة مباراة ليفربول".. مدرب جديد ينتقد لجنة الحكام

انتم الان تتابعون خبر بعد "فضيحة مباراة ليفربول".. مدرب جديد ينتقد لجنة الحكام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - قال ستيف كوبر مدرب نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن حكام البطولة فشلوا في إصدار القرارات الصحيحة من جديد، الأحد، بينما تستمر الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بعد عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل مؤخرا.

واستبدلت لجنة الحكام في إنجلترا الحكمين دارين إنغلاند ودانكوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الممتاز بعد أن كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام على ليفربول 2-1، السبت الماضي، وبعدما أقرت اللجنة بحدوث "خطأ كبير" من جانب حكم الفيديو المساعد.

وقال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد، الذي أدى لإلغاء هدف لاعبه لويس دياز "قوض النزاهة الرياضية".

ومع استمرار التركيز على القرارات التحكيمية، عبر كوبر عن غضبه لطرد لاعبه موسى نياكاتي في تعادل فريقه أمام برنتفورد، الأحد.

وقال كوبر عن ذلك: "بما أنها كانت المباراة الوحيدة المقررة في الدوري الممتاز في هذا اليوم فإن لجنة الحكام كانت بحاجة إلى تجنب أي شائبة في هذا اليوم لكن العكس هو ما حدث".

وأضاف: "كلنا نتمنى أن يكون الحكام في الوضع المناسب وأن نساعدهم لكن عليهم مساعدة أنفسهم. آخر ما يحتاجه الحكام هو حدوث جدل حول القرارات التحكيمية".

ولم يكن مدرب برنتفورد توماس فرانك سعيدا بعدم منح فريقه ركلة جزاء من جانب حكم الفيديو المساعد بعد المطالبة بذلك وبصفة خاصة عند تعرض مهاجمه يوان ويسا لمخالفة "واضحة" من جانب حارس الفريق المنافس مات تيرنر في الشوط الثاني.

وقال فرانك: "لمستا اليد. سيطالب بعض المدربين باحتساب ركلتي جزاء بسببهما لكني لن أفعل ذلك. لكني لن أوافق على احتسابهما ضدنا. المخالفة ضد ويسا واضحة وتستوجب احتساب ركلة جزاء.. ولهذا فهذا خطأ واضح من جانب حكم الفيديو المساعد".