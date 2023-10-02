العالم اليوم - السيول تفتك بجنوب ليبيا.. انهيار منازل وانقطاع الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر السيول تفتك بجنوب ليبيا.. انهيار منازل وانقطاع الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أدّت السيول التي تتعرّض لها المنطقة الجنوبية في ليبيا إلى انهيار 4 منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار جارية.

واستقبل مستشفى أوباري العام امرأة وابنها مصابيْن جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تعرّضت منذ، مساء الأحد، إلى أمطار.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، إصابة أحد سائقي سيارات الجهاز خلال توجّهه إلى مكان الانهيارات.

انقطاع الكهرباء

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن المياه اقتحمت عددا من محطات توزيع الكهرباء جهد "66/220 ك.ف" هناك.

وقالت الشركة إن فرقها الفنية سارعت إلى المكان للعمل على تقييم الأضرار وبدء أعمال صيانة طارئة.

تحذير حكومي

حذَّر نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة، جميع المواطنين في البلدية، خصوصا محلة المشروع، من الاقتراب من مجرى الوادي القريب، الذي تجمّعت فيه مياه الأمطار الغزيرة.

ودعا الزادمة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في المدينة، كما كلّف مديرية أمن أوباري باتخاذ كل الوسائل لإخلاء البيوت الواقعة بمجرى سيلان الأودية، داعيا الشركة العامة للكهرباء إلى توجيه فرقها إلى أوباري للتعامل مع الأعطال الفنية التي تسببت فيها الأمطار واستعادة الخدمة مجددا، وفصل التيار عن الأسلاك المكشوفة حفاظا على أرواح المواطنين.

تحرّك أمني

دعت مديرية أمن أوباري سائقي السيارات إلى عدم السير على الطرق القريبة من الأودية والمناطق المنخفضة في البلدية؛ نظرا لارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان السيول.

وخصّت المديرية في تحذيرها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الطريق الرابط بين أوباري وغات، التي تتعرّض أيضا لموجة أمطار منذ مساء السبت الماضي.

موجة أمطار

تتعرّض المنطقة الجنوبية لموجة أمطار منذ السبت الماضي، يتوقع استمرارها، الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز في تنبيه جوي، إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق "غات وما جاورها، والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها، وبراك ومرزق والقطرون"، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.