العالم اليوم - تركيا ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، إن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو ستة أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".

وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسار عبور موثوقا لنقل النفط والغاز.

وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد مقابل تصدير نفط دون تصريح في الفترة من 2014 إلى 2018.

وبدأت أنقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ رغم استمرار معركة قانونية بشأن قرارات تحكيم.