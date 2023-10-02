العالم اليوم - البرهان: نقاتل مرتزقة استعانت بهم قوات الدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إن "الجيش السوداني يقاتل بسند قوي من الشعب مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع".

جاء ذلك خلال زيارة للبرهان إلى الفرقة 19 مشاة بالولاية الشمالية حيث كان في استقباله قائد الفرقة وقادة الوحدات .

وأكد البرهان أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني ودلل على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان ".

وأوضح أن "بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".

وقال البرهان إن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم الميليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لا تستند على منطق".

ميدانيا، شهدت مناطق غربي أم درمان، صباح الإثنين، اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة والدعم السريع، كما قصفت طائرات حربية مواقع يتمركز فيها عناصر الدعم السريع بضاحية شرق النيل شرق الخرطوم بحري.

وشنت قوات الدعم السريع، الأحد، هجوماً على منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان.

وحسب مصادر محلية استقبل مستشفى مدينة تندلتي المتاخمة للولاية عشرات المدنيين الذين أصيبوا أثناء تبادل النيران بين الجيش والدعم السريع، أعقبه نزوح السكان من المنطقة والقرى المحيطة.