العالم اليوم - بـ3 رسائل متتالية.. "أمازون" تثير الذعر بين المستخدمين

انتم الان تتابعون خبر بـ3 رسائل متتالية.. "أمازون" تثير الذعر بين المستخدمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - تلقّى ممثلو خدمة العملاء لدى شركة أمازون في نهاية هذا الأسبوع عددًا من الاستفسارات من العملاء الذين تلقوا رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني لعمليات شراء لم يفعلوها لبطاقات الهدايا.

وبحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، قال العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تلقوا 3 رسائل متتالية، بعضها ليلة السبت وبعضها الآخر صباح الأحد، تشكرهم على مشترياتهم من بطاقات هدايا "غوغل بلاي"، و"ماستركارد"، و"هوتلز دوت كوم"، مع أنهم لم يشتروها مطلقا.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن متحدث باسم أمازون قوله: "أدى خطأ في نظامنا إلى إرسال رسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لم يشتروا بطاقة هدايا. والآن نرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى هؤلاء العملاء لإبلاغهم بالخطأ والاعتذار عن الإزعاج.

ولا يتعين على العملاء الذين تلقوا رسائل البريد الإلكتروني الخطأ اتخاذ أي إجراء آخر.

وقال أحد ممثلي خدمة العملاء التابعة لشركة أمازون صباح الأحد إن الشركة تلقت 3 مكالمات متتالية بشأن مشكلة البريد الإلكتروني.

وقال ممثل آخر: "أعتذر حقا لجميع العملاء الذين تلقوا هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني، وأعتذر عن القلق الذي سببه لهم الأمر. لكن كن مطمئنا إلى أن كل حساب هنا آمن. وفي هذه الأثناء، يمكننا فقط إبلاغهم بتجاهل الرسالة".