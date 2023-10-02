نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا: إجلاء ٨٠ عائلة جنوب غرب البلاد بسبب السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بإجلاء ٨٠ عائلة جنوب غرب ليبيا، بسبب السيول.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي، لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.