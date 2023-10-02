‏البرهان: الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح ‏البرهان، إن الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.