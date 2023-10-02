نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركن سلطنة عُمان في معرض "إكسبو البستنة" بالدوحة يضم أحدث الابتكارات في الزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل". ويركز معرض "إكسبو للبستنة" الذي بدأت فعالياته اليوم 2 أكتوبر 2023 ويستمر حتى 28 مارس 2024، على عدد من المحاور في مجال الاستدامة، والوعي البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة الحديثة.

وأكَّد خالد بن سالم الزهيمي مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، على اكتمال واستعداد جناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2023 الدوحة الذي يتكوّن من عينات من الأشجار العُمانية الأصيلة، حيث يبلغ عدد عيّناتها ١٦٠٠ شجرة ونبتة، والتي نُقلت من حديقة الأشجار والنباتات في السلطنة وزُرِعت في الأرض المخصصة بجناح سلطنة عُمان.

وأضاف مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو، أنَّ هذه النباتات تمثّل التنوع النباتي الفريد في التضاريس العُمانية والجبال التي تمتد من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار.

وأوضح أنَّ الجناح يحتوي على تجسيد لبعض البيئات العُمانية، وهي محاكاة لبيئة المدرجات الزراعية للجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، كما يضم الجناح بعضًا من الأشجار المعمّرة في سلطنة عُمان منها شجرة اللبان.

وقال إنَّ الجناح يتيح للزائر التعرف على المورث التراثي والهندسي للأفلاج العُمانية وما تمثّله من التعاون والتسامح والحوار، كما يتيح التعرف على النباتات بالطريقة التفاعلية.

وأضاف أنَّه يحتوي على حديقة النباتات التي تعد أحد المشاريع للخارطة السياحية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنَّها تولي اهتمامًا لاستخدام الزراعة العضوية واستخدام الهيدروجين في إنتاج الطاقة النظيفة واستخدامها في إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليل الاعتماد على الطاقة غير النظيفة، بالإضافة إلى تقليل استخدام المياه.

وأشار إلى أنَّ الجناح يحتوي أيضا على نافورة من صخور (التريديوا تايد)، وهي ذات كثافة عالية، وتوجد في جميع أنحاء سلطنة عُمان، وتتميز بخاصية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه؛ ما يسهم في حماية طبقة الأوزون.

وتابع أنَّه تمَّ تخصيص مساحة بالجناح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتُعرض فيها العديد من المنتجات بسلطنة عُمان، منها التمور والزعتر والعسل والزيوت العطرية، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي ستُعرض في سوق المنتجين.

وتتمثل مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو 2023 الدوحة بالجناح العُماني بمساحة 900 متر مربع، ويتضمن الجناح مجلسًا ومتجرًا لبيع المنتجات الزراعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي: وزارة الخارجية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

ويضم الجناح العُماني حديقة للأشجار العُمانية الأصيلة، والذي يعبّر عن ثراء وتنوع الطبيعة العُمانية بالأشجار والنباتات المتنوعة التي ينفرد بها المناخ العُماني، ويشمل الجناح عددًا من الأقسام منها: سلطنة عُمان للجمال عنوان، وقسم النباتات العُمانية، وقسم أرض اللبان، وقسم لشركة 44.01 (تعمل على التخلص من ثاني أوكسيد الكربون)، وقسم دبلوماسية الأفلاج، وقسم الريادة في الزراعة المستدامة، وقسم بعنوان الخريف.

رؤية "عُمان 2040" تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي

وقد أولت سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي الحديث الذي يأتي ضمن أولويات رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية في البلاد.

وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي للأجيال الحالية والمستقبلية؛ من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في القطاع الزراعي، مثل: الزراعة المائية والزراعة بالهياكل المحمية والزراعة العضوية وتقنيات الري المتقدمة، لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة وتنمية مشروعات البنية الأساسية لدعم القطاع الزراعي وتحسين الطرق الريفية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين.