العالم اليوم - برشلونة يربط "المراهق المعجزة" بمليار يورو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - مدد برشلونة بطل الدوري الإسباني عقد لاعبه اليافع مغربي الأصل لامين يمال حتى 2026، حسبما أعلن في بيان، الإثنين، محددا البند الجزائي في عقد ابن الـ16 عاما بمليار يورو.

وقال النادي الكتالوني إن المهاجم المراهق الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني، وقع على العقد الجديد بحضور رئيس النادي خوان لابورتا وأبرز مسؤوليه.

وتابع: "يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره عندما انضم اليه من سي إف لا توريتا".

واعتبر برشلونة أن يمال "أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا من (أكاديمية النادي) لا ماسيا في الأعوام الأخيرة"، مضيفا: "كان يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط عندما شارك لأول مرة في الدوري ضد بيتيس في 29 أبريل 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق".

وتحدث النادي عن دخول يمال التاريخ كأصغر لاعب يبدأ أساسي مع برشلونة، وذلك في المباراة ضد قادش هذا الموسم، إضافة الى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا حين بات ضد رويال أنتويرب البلجيكي ثاني أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية.

وأردف: "رغم صغر سنه، استدعي لخوض مباراته الدولية الأولى له مع إسبانيا. في المباراة ضد جورجيا لم يصبح أصغر لاعب يلعب للمنتخب فحسب، بل أصبح أيضا أصغر هداف على الإطلاق".