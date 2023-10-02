العالم اليوم - "إيني": هناك حاجة لأسعار نفط مشجعة للاستثمار ولا تضر بالطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، في مقابلة مع دوت الخليج، إن هناك حاجة إلى وضع متوازن لأسعار النفط، بحيث يسمح للمنتجين بالاستثمار، وفي نفس الوقت لا يضر بالطلب من ناحية المستهلكين.

"أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ليست مستدامة للسوق ولا للعملاء، كما أنها ليست مستدامة للمنتجين.. وبالتالي علينا أن نجد نطاق الأسعار الصحيح، حتى نعطي السوق الفرصة للاستمرار والنمو"، بحسب ما قاله ديسكالزي في المقابلة التي أجريت معه على هامش مؤتمر ومعرض "أديبك" في أبوظبي.

وقال ديسكالزي إن مصلحة الجميع بما في ذلك "أوبك"، تقتضي الحفاظ على الأسعار التي تمكن المنتجين من الاستثمار "لأنه لو انخفضت الأسعار بشكل كبير، لن يتم ضخ استثمارات، وسيتفاقم الوضع.. لكن أيضا يجب ألا تكون الأسعار مرتفعة جدا"

"أعتقد أن 80 دولارا أو 85 دولارا للبرميل تعطي مجالا للاستثمار.. كما أنها تسمح بنمو الطلب وتمنح الفرصة لجميع مناطق العالم لاستخدامه من أجل التنمية والتطوير"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".

اكتشاف ضخم في إندونيسيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إن اكتشاف الغاز الذي أعلنته الشركة في إندونيسيا، الاثنين، يعتبر "اكتشافا ضخما"، مشيرا إلى أن قربه من البنية التحتية ومحطة إسالة الغاز الطبيعي، تعزز من أهميته، وتساعد في سرعة الإنتاج.

"نحن نتحدث عن كميات هائلة من الغاز، فقد اكتشفنا 5 تريليونات قدم مكعبة جديدة من الغاز، بالإضافة إلى 400 مليون برميل متوقعة من المكثفات"، بحسب ما قاله ديسكالزي.

وأضاف "هذا أمر جيد لإندونيسيا.. لأن جزء من كميات الغاز هذه سيتم تخصيصها للسوق المحلية، وهي قريبة أيضا من الأسواق الجيدة في الصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية.. ونحن مهتمون بذلك ونركز على الوقت المناسب لبدء عمليات".

استثمارات جديدة في مصر

قال ديسكالزي، إن "إيني" الإيطالية، مهتمة بالاستثمار في مصر، وتسريع وتيرة العمل فيها من أجل دخول كميات أكبر من الإنتاج للسوق، "لأن مصر بحاجة إلى الغاز، كما أن مصر تسعى أيضا لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

وفازت إيني الإيطالية، مؤخرا بثلاث مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط، منطقتين منهما بمفردها، والثالثة ضمن تحالف بي.بي وقطر للطاقة، وهي المناطق التي وصفها الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلته مع دوت الخليج، بأنها مهمة للشركة وكذلك مهمة لمصر.

وأضاف: "نأمل أن نبذل قصارى جهدنا في التنقيب والإنتاج بأسرع ما يمكن في المناطق الثلاثة".

"استراتيجيتنا هي أن نستثمر بالقرب من منشآتنا.. ومصر بها منشآت كثيرة وبنى تحتية عديدة، وبالتالي عندما يكون هناك اكتشاف، تعلم أنه سيكون الوصول إلى مرحلة الإنتاج أسرع"، بحسب ما قاله ديسكالزي.

وخلال الشهر الماضي، كشفت شركة "إيني" الإيطالية، عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

تحول الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، إن شركات الطاقة ترغب في أن تشارك وأن يكون لها دور فيما يتعلق بتحول الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أنه لا يجب في هذا الإطار النظر إلى شركات النفط كأعداء، حيث يحتاج العالم إلى جمع جميع الجهود المختلفة من جميع الجهات والشركاء.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "كوب28"، من أجل جلب اللاعبين الرئيسيين في عملية التحول معا وتوحيد الجهود للوصول إلى الأهداف المناخية.

"من جانب الشركة، وجميع شركات النفط والغاز، علينا جميعا الالتزام، وعلينا أن نحدد خط الأساس للأطراف الأخرى فيما يتعلق بغاز الميثان.. كان هناك نقاش كبير حول تخفيض الميثان، بعد ذلك، علينا أن نتحلى بالشفافية. أنا أتحدث عنا. ونوضح الاستثمارات، ونوضح النتائج، ونوضح أثر استثماراتنا. ونوضح للجميع أننا جادون في التزامنا. هذا هو الغرض والهدف"، بحسب ما قاله ديسكالزي.

وأضاف: "في قمة كوب 28 أمامنا فرصة كبيرة لأن نوضح للجميع أننا جادون حول ذلك. فكل الشركات تستثمر، ولكن عندما تقوم بالاستثمار، عليك أن توضح نتائج هذه الاستثمارات. وكما قلت مسبقا، لا يكفي أن تعلن وتقول إنك تستثمر في التحول في مجال الطاقة، يجب أن يكون الأمر ملموسا.. بمعني أنا استثمر وهذه هي نتائج الاستثمارات، ونحن مستعدون أن نوضحها للجميع. سياسة الباب المفتوح. ونوضح ما نقوم به للجميع".