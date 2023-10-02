إيران: نرحب بجهود الدول الصديقة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي

طهران ـ د.ب.أ: رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانية، ناصر كنعاني، بجهود الدول الصديقة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي الإیراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا).

وأعرب كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين، عن أمله في أن “تتحقق الوحدة بين كافة الدول الإسلامية حتى يكون لها مكانة عالمية مؤثرة أكثر بوحدتها، وتأمن الامة الاسلامية من أعدائها ومن كید وشر نظام الاستكبار العالمي”.

أما عن المفاوضات النووية، فجدد كنعاني تمسك إیران بعملية المفاوضات من أجل العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن “عملية التفاوض مناسبة لهذا الأمر”، لافتا إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع ممثلي الولايات المتحدة، ومبادرة الدول الصديقة إلى اقتراح سبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

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