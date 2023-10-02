أوكرانيا ضحية الخلافات السياسية الداخلية في واشنطن

واشنطن ـ ا.ف.ب: يبدو مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا غامضا بعد اتفاق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة لتجنّب إغلاق حكومي، رغم مساعي الرئيس جو بايدن لطمأنة كييف بأنها ستحصل على ما تحتاج إليه لمواجهة روسيا.

وبعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن من أجل مناشدتها تقديم المزيد من التمويل، ألغت تسوية تم التوصل إليها في الكونجرس في وقت متأخر الأحد أي تمويل جديد مخصص لأوكرانيا استجابة لمطالب جمهوريين متشددين.

وحضّ بايدن رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الأحد على “الكف عن المناورات” وأكّد بأنه “يتوقّع (منه) تماما” بأن يضمن تمرير مشروع قانون منفصل قريبا بشأن تمويل أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض “أريد طمأنة حلفائنا والشعب الأميركي والشعب الأوكراني أنه بإمكانكم الاعتماد على دعمنا. لن نتخلى عنكم”.

بدورها، قللت أوكرانيا من أهمية الانتكاسة، قائلة إنها تعمل “بشكل نشط مع شركائنا الأميركيين” لضمان الحصول على مساعدات جديدة.

أما مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فأكد بأن التكتل الذي يعد شريك واشنطن الرئيسي في إيصال المساعدات إلى أوكرانيا “تفاجأ” بالاتفاق الذي تم إبرامه في اللحظات الأخيرة مشيرا إلى أنه يشعر بـ”أسف عميق” للقرار الأميركي.

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