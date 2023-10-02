الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل
أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين الفلسطينيين.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وكثفت تواجدها على جميع مداخل البلدة القديمة، وأغلقت بعض أسواقها.
وأشار مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري إلى أن الاحتلال سيغلق الحرم حتى الساعة العاشرة من مساء الغد، مشدداً على أن ذلك تعد سافر على حرمة الحرم وانتهاك لحق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
وطالب الجعبري المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته المعنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.