العالم اليوم - وفاة "أسطورة مانشستر سيتي" بعد صراع طويل مع السرطان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي السابق فرانسيس لي عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع السرطان، حسبما أفاد بطل أوروبا وإنجلترا، الإثنين.

لي، الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة النادي خلال حقبة التسعينات، سجل 148 هدفا في 330 مباراة خاضها بألوان مانشستر سيتي، بين عامي 1967 و1974.

بيان مانشستر سيتي:

"بأعمق الحزن وأثقل القلوب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".

"توفي فراني في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان".

"يود الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية".

"كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول ملعب الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".

ولد لي في 29 أبريل 1944، وصفه مانشستر سيتي بـ"الأسطورة"، وفاز بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية.

كما لعب لمنتخب "الأسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف، بين عامي 1968 و1972.

ودافع لي أيضا عن فريقي بولتون (1959-1967) وديربي كاونتي (1974-1976)، قبل أن يعود إلى سيتي كرئيس لمجلس إدارته عام 1994، حيث استمر في منصبه لفترة 4 أعوام.