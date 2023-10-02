الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:31 مساءً - اعتقلت قوات الأمن التركية 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.



الداخلية التركية تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

الكشف عن صورة منفذ الهجوم على مديرية الأمن في أنقرة

وقال وزير الداخلية التركي في موقع "إكس"، اليوم الاثنين: "نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب، في إسطنبول تم اعتقال 20 مشتبها بهم".

وتم تنفيذ العمليات في اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

وحاول عنصران أمس الأحد، استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.