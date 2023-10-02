قديروف يعلن إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الاثنين، إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف عبر قناته الرسمية على تليغرام: "يجب على الرجل الحقيقي أن يشارك في حماية مصالح وطنه وشعبه، وألا يبقى على الهامش، هذا هو بالضبط ما يؤمن به المتطوعون الذين توجهوا اليوم من مطار غروزني إلى منطقة عملية عسكرية خاصة".

وتابع "عند وصولهم، سينضمون إلى صفوف قوات "أخمات" الخاصة"، مشيرا إلى أن المتطوعين في القوات الخاصة الروسية يتم تدريبهم من قبل متخصصين ذوي خبرة.

كما نشر قديروف مقطع فيديو من مطار غروزني، يظهر المقاتلين برفقة رئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف، ووزير الداخلية في الشيشان وقائد الشرطة أصلان إيراخانوف ورئيس قسم غروزني بوزارة الداخلية الروسية علي تاجيروف.

وقال إيراخانوف في المقطع المسجل، مخاطبا المتطوعين: "نحن في انتظار عودتكم مع النصر، التزموا بتعليمات القادة".