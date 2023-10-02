نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام محكمة نيويورك بتهمة الأحتيال المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك؛ بتهمة أصوله العقارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب للصحافيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة "مهزلة"، وإن القاضي المكلف بها "وغد"، حسب فرانس برس.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وشروط تأمين أفضل، حسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن وثيقة قضائية أظهرت أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

وتسعى المدعية العامة إلى فرض غرامة بقيمة 250 مليون دولار على ترامب، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك؛ يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وكان ترامب قال إن المحاكمة تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة. وتشمل المحاكمة بضعة كيانات من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.

ومن المتوقع أن تتواصل محاكمة ترامب حتى بداية كانون الأول/ديسمبر، يدلي خلالها أكثر من 150 شخصًا بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

واستبق الرئيس الأميركي السابق مثوله أمام محكمة نيويورك، بالهجوم على المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي وصفها بـ "الفاسدة"، كما طالب بإقالتها، متهما إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات. هجوم ترامب شمل أيضًا القاضي آرثر إنغورون الذي نعته بـ "المختل"، مطالبًا بإقالته ومحاكمته، مشيرا إلى أنه أساء استخدام السلطة، على حد قوله. ووصف ترامب القاضي إنغورون والمدعية جيمس بعميلين ديمقراطيين قائلا "إنها وصمة عار على نيويورك وأميركا".

وهاجم ترامب في تقرير مطول المدعية العامة في نيويورك واتهمها بتلقي تمويلات، وقال إن المدعية جيمس أقرت بأن رغبتها هي الإطاحة بي أكثر من مساعدة سكان نيويورك، مضيفًا بالقول: "المدعية جيمس تعهدت في 2018 باستخدام سلطة مكتبها ضدي". وقال الرئيس السابق إن "تصرفات المدعية جيمس غير حكيمة، وهي ناشطة وعميلة للديمقراطيين.. وتظهر حكما مسبقا على الحقائق، وتعمل بطريقة سياسية غير نزيهة".

وقال ترامب إن الاتهامات الموجهة ضده صورية، معتبرا مثوله أمام المحكمة سيكون بهدف الدفاع عن اسمه وسمعته، حسب تعبيره. وأكد أنه يتقدم على جميع المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.

ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.