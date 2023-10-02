نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد يصل الدوحة في زيارة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم الأحد.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة وفد يضم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.

إكسبو الدوحة 2023 للبستنة:

ينطلق اليوم الاثنين المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" في العاصمة الدوحة الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

ويفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعرض في موقعه بحديقة البدع، قريبا من كورنيش الدوحة، وسط حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتكرّس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

ويستمر "إكسبو قطر" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة.

كما يتضمن فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة.

ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.