العالم اليوم - افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة

انتم الان تتابعون خبر افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:29 مساءً - رعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الإثنين، افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل".

وحضر الافتتاح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس وزراء رواندا إدوارد نجيرينتي.

وألقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلمة في الاحتفال، الذي جرى في حديقة البدع بالدوحة.

وقال فيها إن احتضان قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا، حسبما أوردت وكالة بالأنباء القطرية.

وأضاف أنه التنظيم "يشكل إضافة نوعية لمبادرات متنوعة تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة".

ونوه إلى أن "هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر في إطار تحقيق توازن بين حاجات البلاد التنموية وحماية مواردها الطبيعية برا وبحرا وجوا، وذلك تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030 التي تعد أحد ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل".

وقال رئيس الوزراء القطري: "في الوقت الذي تصاب فيه البشرية بالكثير من الكوارث والنكبات المؤسفة الناجمة عن عدم احترامنا لكوكبنا واستنزاف الطبيعة بشكل غير مسؤول، فإننا نتطلع خلال هذا المعرض العالمي إلى مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز ولا تفضيل".

وجدد الدعوة لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة، التي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع.

كما دعا إلى "تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده الاحترام، احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة".