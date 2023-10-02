العالم اليوم - بعد محاكمته "الجديدة".. ترامب يفتح النار على القضاء الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:25 مساءً - كال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الإثنين، الاتهامات إلى القضاة ورجال القانون الذين يتولون متابعة الاتهامات التي تطارده، ناعتا إياهم بأنهم "لا يعرفون شيئا، ومهمتهم ملاحقته فقط".

وجاءت تصريحات دونالد ترامب بعد أولى جلسات محاكمته في نيويورك، بتهمة الاحتيال عبر المبالغة في قيمة أصوله، وجنبي أكثر من مليار دولار عن طريق الكذب. تصريحات ترامب المدعي العام رجل فاسد وهو شخص فظيع يخرج الناس من نيويورك.

القاضي وصل إلى المحكمة من مقاطعته قبل دقائق.

الناس يقولون إن القاضي مخطئ في حكمه، فمثلا حدد قيمة عقار مارالاغو بـ18 مليون دولار، لكن قيمته تبلغ مليار ونصف مليار دولار. إنه يقدر العقارات بشكل منخفض جدا.

القاضي أنه لا يفهم العقارات.

وظيفة القاضي هي ملاحقة ترامب، ناسبا ذلك إلى "مسؤولين محترمين" في ولاية فلوريدا، قائلا إن هؤلاء نشروا معلومات تؤكد أن القاضي مخطئ. على هذا القاضي أن يغير من أحكامه.

الناس يقتلون في الشارع ولم يحدث شيء لأولئك الذين قتلوا لكنهم يلاحقون ترامب.

المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس تعد خزيا لبلدنا وعارا لبلدنا وانتخبت لأنها تعهدت بملاحقة ترامب ولا تعرف أي شيء عني.

هناك آخرون، انظروا إلى ما يحدث في ولاية جورجيا والقاضي جاك سميث وأولئك الذين يقولون إن هناك تدخلا في الانتخابات وأسوأ من ذلك، لكن لا يوجد أسوأ من التدخل القضائي في انتخابات عام 2024. خلفية عن تهمة الاحتيال يقول الادعاء الأميركي في نيويورك إن ترامب بالغ في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

تسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

تشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.

من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل، وأن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه.

من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية، وفق "رويترز".

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