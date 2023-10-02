لافروف يعلق على قرار دول أوروبية منع دخول السيارات ذات لوحات الأرقام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 11:34 مساءً - اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار عدد من دول الاتحاد الأوروبي منع دخول السيارات ذات لوحات الأرقام الروسية "أحد مظاهر النازية".

وقال لافروف للصحافيين في ختام منتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الاثنين: "لقد تم الإدلاء بكل التصريحات الممكنة بهذا الصدد، وليس هناك ما يمكن قوله".

وتابع: "ما أدهشني هو سرعة فقدان الأوروبيين جميعا تقريبا لصورتهم الجميلة التي كانوا يتسترون بها خلال السنوات الأخيرة، محتفظين ببقايا بعض الدبلوماسية والأخلاق الأساسية. وبشكل عام هذا أحد مظاهر ما يسمى بالنازية عادة، وهذا نازية تجاه الروس فقط".

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في وقت سابق توضيحا، يشير إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تشمل السيارات الخصوصية للمواطنين الروس التي تحمل لوحات الأرقام الروسية. وبالتالي لا يمكن للمواطنين الروس دخول بلدان الاتحاد الأوروبي بسياراتهم حتى للأغراض السياحية ولفترة قصيرة.

وأعلنت بعض الدول، وخاصة دول البلطيق وبولندا وفنلندا والنرويج وغيرها، أنها ستمنع دخول السيارات التي تحمل لوحات الأرقام الروسية.