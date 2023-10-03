العالم اليوم - فيديو لمشجع مُنع من حضور مباراة.. والسبب حيوانه "الخطير"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمشجع مُنع من حضور مباراة.. والسبب حيوانه "الخطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - لم يتمكن رجل من ولاية بنسلفانيا الأميركية من حضور مباراة في "البيسبول" بعدما رفضت الشرطة دخوله الملعب برفقة حيوانه الأليف "التمساح".

وقال جوي هيني، إن فريق فيلادلفيا فيليز دعاه لحضور مباراته أمام بيتسبرغ بايرتس، برفقة حيوانه المدلل التمساح "ويلي"، وذلك بعدما ظهر على قنوات تلفزيونية عديدة وهو يقوم معه بجولات لمدارس ومستشفيات مع "الكائن اللطيف" على حد وصفه.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال هيني إن رجال الأمن منعوه من دخول الملعب الذي يستضيف المباراة مع "ويلي".

وأضاف: "لم أتجادل معهم، ولم أشرح لهم أن التمساح لن يسبب أذى لأحد. اتبعت قوانينهم وغادرنا المكان".

وأوضح هيني أن تمساحه الذي يمتلك منذ سبع سنوات، قد حصل عليه كنوع من "الدعم العاطفي" أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي.

وأكد أن "ويلي" يتمتع بهدوء كبير، ويختلف عن أي تمساح، فهو غير عدائي على الإطلاق.