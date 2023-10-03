عاجل - نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

قدم نائب جمهوري موال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، حسب ما أفادته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وبات رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيف ماكارثي، يواجه بقوة احتمال فقدانه لرئاسة المجلس. وأثار مكارثي بشدة غضب مجموعة قليلة من النواب المتشددين في حزبه بعد توصله لاتفاق مرحلي مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الفدرالية. وصرح نائب متشدد الأحد بأنه سيقدم مقترحا لإقالة ماكارثي من رئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية.

بعد اتفاق مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، أعلن نائب جمهوري محافظ الأحد أنه سيقدم مقترحا لإقالة رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن ماكارثي، من منصبه. ويشعر المحافظون المتشددون بالغضب من عدم تضمين مطالبهم، بخصوص تخفيض النفقات، في الاتفاق الذي توصل إليه ماكارثي مع الديمقراطيين. وتم تمرير الاتفاق المرحلي ليل السبت من قبل الكونغرس، ثم وقعه سريعا رئيس البلاد جو بايدن.

وإلى جانب رئاسته لمجلس النواب، يعد ماكارثي ثالث شخصية في التسلسل الهرمي للسلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، إذ يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون البلاد في حال عجز الرئيس ونائبته عن ذلك.

وقال النائب الجمهوري المتشدد مات غايتس في تصريح لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية "أعتزم التقدم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع"، مضيفا "أعتقد أنه يتعين عليه نزع الضمادة" في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وتابع النائب المتشدد "أعتقد أن علينا أن نمضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة"، لكنه أوضح أن تمكن "تكتل الحرية" من إطاحة رئيس المجلس أمر غير محسوم، خصوصا بعد انفتاح ماكارثي على الديموقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.

وشدد على أن "السبيل الوحيد لبقاء كيفن ماكارثي رئيسا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديمقراطيون"، مشيرا إلى أنهم "الآن سيفعلون ذلك على الأرجح".

وكان ماكارثي قد أبرم ليل السبت، في ربع الساعة الأخير، اتفاقا يضمن تمويلا طارئا للحكومة لمدة 45 يوما، ما أثار غضب الجناح اليميني في الحزب الجمهوري لكونه لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها ذلك الجناح.

انتقادات من الديمقراطيين

في سياق آخر، ندد ديمقراطيون بتراجع رئيس مجلس النواب عن تعهدات كان قد قطعها بتجنب أزمة على صعيد الميزانية.

ووجه بايدن الأحد انتقادات لكل من ماكارثي والمتشددين الجمهوريين لعدم تقيدهم باتفاق تم التوصل إليه قبل أشهر وكان يرمي إلى تجنّب أزمة "إغلاق حكومي"، ولاستبعادهم دعم أوكرانيا.

وفي مداخلة من البيت الأبيض دعا بايدن الجمهوريين إلى "وقف الألاعيب"، مضيفا "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية، والوضع كذلك أيضا بالنسبة للشعب الأمريكي".

ولو لم يتمكن الكونغرس من التوصل للاتفاق الذي جنب البلاد الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فدرالية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل السبت- الأحد (04،00 ت غ) مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.

ويمنح التدبير المؤقت المشرعين وقتا للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.

مكارثي يتعهد بالصمود

وتطلب انتخاب ماكارثي رئيسا لمجلس النواب عددا قياسيا من دورات التصويت بلغ 15 دورة.

ولكي يتمكن من الفوز بالمنصب اضطر ماكارثي إلى تقديم تنازلات إلى تكتل اليمين المتطرف في حزبه، بما في ذلك تعديل النظام الداخلي بما يتيح لعضو واحد طلب التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وأفرزت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غالبية ضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب وهو ما يجعل ماكارثي في وضعية ضعيفة في مواجهة تكتلات حزبه.

لكن رئيس المجلس بدا واثقا الأحد من أن اقتراح إطاحته لن يتكلل بالنجاح، وفي تصريح لشبكة "سي بي أس" قال "سأصمد".

وشدد ماكارثي على أنه إذا كان غايتس "مستاء لأنه حاول دفعنا إلى إغلاق حكومي حرصت على عدم حصوله، فدعونا نخض تلك المعركة".

وبدأ مؤيدو ماكارثي في الحزب الجمهوري يؤكدون دعمهم له.

ودافع النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة "أي بي سي" الأحد عن التصويت لتجنب "الإغلاق الحكومي" قائلا إن تجنب هذا الأمر كان "العمل الوحيد الذي ينم عن حس بالمسؤولية" يمكن القيام به.

لكن في مؤشر يدل على رفض محتمل ليساريين ديمقراطيين لبقاء ماكارثي في منصبه، قالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز في تصريح لـ "سي أن أن" إنها ستصوت "بالتأكيد" لصالح إطاحة رئيس المجلس، مشيرة إلى أنه "ليس على الديمقراطيين إنقاذ الجمهوريين من أنفسهم".