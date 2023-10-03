العالم اليوم - مبيعات تسلا في الربع الثالث ترتفع 27% لكن دون التوقعات

انتم الان تتابعون خبر مبيعات تسلا في الربع الثالث ترتفع 27% لكن دون التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:19 صباحاً - ارتفعت مبيعات تسلا من السيارات الكهربائية في فصل الصيف بنسبة 27 بالمئة عن العام الماضي، لكنها لا تزال أقل من توقعات المحللين، حيث تعين على شركة السيارات المملوكة لإيلون ماسك تحمل انخفاض طلب العملاء بالإضافة إلى تحديثات المصانع.

باعت شركة صناعة السيارات ومقرها مدينة أوستن بولاية تكساس 435059 سيارة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعا من 343830 سيارة في نفس الوقت من العام الماضي.

وتوقع المحللون أن تبيع تسلا حوالي 461 ألف سيارة خلال الربع الأخير، وفقا لشركة فاكت سيت للأبحاث.

كالعادة، تألفت مبيعات تسلا بشكل أساسي من سياراتها من الطراز 3 والطراز واي، بعد جولات خفض الأسعار أدت إلى تآكل هوامش ربح الشركة. تمثل مبيعات الربع الثالث أيضا خطوة إلى الوراء مقارنة بتسليم 466140 سيارة من تسلا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وألقت الشركة باللوم في انخفاض المبيعات المتتابع على فترات توقف مخطط لتحديث مصانعها.

وقالت تسلا إنها صنعت 430488 سيارة في الربع الأخير، وهو أقل بقليل من العدد الذي سلمته.

ستحتاج الشركة إلى قفزة كبيرة لانهاء عام 2023 بنجاح لتحقيق هدف الرئيس التنفيذي ماسك المعلن المتمثل في زيادة مبيعاتها بنسبة 50 بالمئة سنويا. ولتحقيق هذا الهدف، سيتعين على تسلا بيع 1.97 مليون سيارة هذا العام.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سلمت تسلا ما يزيد قليلا عن 1.3 مليون سيارة. ويتوقع المحللون أن تبيع تسلا 1.84 مليون سيارة للعام بأكمله.

قامت شركة تسلا بخفض الأسعار معظم هذا العام لمواصلة جذب المشترين الذين باتت لديهم الآن خيارات واسعة من السيارات الكهربائية مع تحول المزيد من شركات صناعة السيارات بعيدا عن السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين.