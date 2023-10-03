نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروكسل للبحوث: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا إشارة لوحدة الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للبحوث، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا إشارة لوحدة الموقف في استمرار دعم كييف.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه بمجرد عقد هذا الاجتماع فإنه يوجه رسائل عدة، أبرزها تقديم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، وأن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم غير محدود.

وأوضح أن عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا خارج الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى يوجه رسالة إلى بعض دول الاتحاد التي وصل إلى سدة الحكم فيها أحزاب لا تفضل الاستمرار في دعم أوكرانيا، أن مسألة الدعم خيار استراتيجي لأوروبا كلها.

ولفت إلى أن الاجتماع أيضا يقدم دعما سياسيا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يسعى لكسب الدعم من كل الدول بينما لم يتمكن من الحصول على عضوية حلف الناتو، مع تصريح جوزيف بوريل بأن أوكرانيا دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي وعود دعم سياسية قد لا تتحقق في القريب.