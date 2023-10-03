نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل محاكمة ترمب اليوم بنيويورك.. ظهر أكثر عصبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر نور الدين مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خرج من فندق إقامته الذي يحمل اسمه في مانهاتن واتجه إلى مقر محاكمته، وقد بدا عصبيا.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن ترامب قدم كلمات مقتضبة تحدث بها لعدسات المصورين من داخل المحكمة، مؤكدًا أن هذه المرة تغيرت كلمته وبدأ أكثر حدة في دليل على أنه ضاق من الاتهامات الموجهة إليه كل يوم.

وأشار إلى أنه كان في المرات السابقة يرد بالابتسام وبشيء من الهدوء، لكن هذه المرة تحدث بلهجة فيها من العصبية وأنه فاض به الكيل، مؤكدًا أنه لخص بكلمته وللمحكمة والشعب الأمريكي ما سيقدمه محاموه.



وتابع أنه أشار إلى أن هذه القضية كانت في سبتمبر 2019 عندما تقدمت بها المدعية العامة لولاية نيويورك وهي ديمقراطية وبعدها قالت إن مكتبها سيقوم بالادعاء عليه ويطالبه بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن "ترامب" تحدث هذه المرة للصحفيين بأن الحرية مقيدة وأن المحكمة فاسدة، وقال إن كل هذه الاتهامات تعود للمدعية العامة وليس لها أي أساس من الصحة.

