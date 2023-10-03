العالم اليوم - أدنوك وفيرتيغلوب تتعاونان لتجريب تقنية جديدة لالتقاط الكربون

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - أعلنت "أدنوك" و"فيرتيغلوب"، الثلاثاء، عن بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية "CycloneCC"، وذلك في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة "فيرتيغلوب" في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي في دولة الإمارات.

وذكر بيان من أدنوك، أنه تم تصميم هذه التقنية التي قامت بتطويرها شركة "كربون كلين" بهدف خفض تكاليف عمليات التقاط الكربون من مصدر الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية.

وتعتمد تقنية التقاط الكربون التقليدية من مصدر الانبعاث على ضخ الغاز في أبراج كبيرة لامتصاص وعزل ثاني أكسيد الكربون يتم بداخلها استخدام المذيبات والحرارة لفصل ثاني أكسيد الكربون والتقاطه وضغطه، حيث تستهلك هذه الطريقة الكثير من الوقت والمال وعادةً ما يستغرق تنفيذ المشاريع سنوات عديدة. وتستخدم وحدات التقاط الكربون، التي تعتمد تقنية "CycloneCC" وتنتجها شركة "كاربون كلين"، "طبقة قاعدية مضغوطة دوارة" تسمح بتركيب وحدات معيارية لالتقاط الكربون مسبقة التجهيز يصل حجمها إلى نصف حجم وحدات التقاط الكربون التقليدية.

وتساهم وحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية "CycloneCC" في تعزيز قدرة مشروع "أدنوك" الحالي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقات المياه الجوفية الكربونية في المناطق البرية في أبوظبي. ويتيح نجاح التجربة إمكانية نشر تقنية "CycloneCC" لالتقاط الكربون الفعّالة من حيث التكلفة على نطاق واسع في عمليات "أدنوك" و"فيرتيغلوب".

وقالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك": "تعمل أدنوك على استكشاف جميع الفرص التي تساهم في خفض انبعاثات عملياتها والاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات لتحقيق هدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045. ويعتبر تطوير ونشر تقنيات فعّالة من حيث التكلفة لالتقاط الكربون مُمكّناً رئيساً للوصول للقدرة السنوية المستهدفة لالتقاط واستخدام وتخزين 10 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

ويدعم إعلان اليوم، القرار الذي أتخذته "أدنوك" مؤخراً بمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون. وضمن استراتيجيتها الموسعة لإدارة الكربون تهدف "أدنوك" إلى إنشاء منصة فريدة تربط جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات. وتستند هذه الاستراتيجية إلى قرار الاستثمار النهائي الذي اتخذته "أدنوك" لتنفيذ مشروع "حبشان" الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بسعة 1.5 مليون طن سنوياً.

وتقوم "أدنوك" منذ عام 2016، بتشغيل منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في أبوظبي، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما تعمل الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع التكنولوجية المبتكرة، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية في أبوظبي.

ويعد استخدام وحدات التقاط الكربون التي تعمل بتقنية "CycloneCC" واحداً من عدة مشاريع تقوم "فيرتيغلوب" باستكشافها ضمن التزامها الراسخ بخفض البصمة الكربونية لعملياتها، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الانبعاثات.

وتتمتع شركة "كربون كلين" بخبرة طويلة تمتد لأكثر من عشرة سنوات في مجال تصميم وبناء وتشغيل منظومة التقاط الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها مثل صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وتمتلك أكثر من 85 براءة اختراع في أصول تتوزع عبر أكثر من 30 دولة حول العالم. ويشار إلى أن تقنية "CycloneCC" التي تنتجها الشركة قد فازت بجائزة "أديبك" ضمن فئة أفضل ابتكار للعام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لوحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية "CycloneCC" خلال الشهر القادم. وسيتيح نجاح التجربة نشر المزيد من هذه الوحدات التي يتم تصنيعها في دولة الامارات في المرافق التي تديرها "أدنوك للغاز" وشركات أخرى ضمن مجموعة "أدنوك".