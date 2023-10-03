العالم اليوم - الإمارات تعلق على "قطع الإنترنت في العالم" يوم 11 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - نفت حكومة الإمارات، الثلاثاء، أنباء متداولة عن قطع خدمة الإنترنت عالميا خلال أيام.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر.

من الضروري استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات تعلق على "قطع الإنترنت في العالم" يوم 11 أكتوبر .. في رعاية الله وحفظة