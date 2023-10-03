نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالية دعم مصر بالنمسا تعقد اجتماعها الأول بعد إعلان ترشح السيسي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا أول اجتماع لها بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الاجتماع الأول لحملة دعم مصر "كن مع الوطن" جاء بعد ساعات قليلة من إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الخارج أيام ١و٢و٣ ديسمبر المقبل.

وأضاف بهجت العبيدي أن المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وكذلك أحمد نصار أمين عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم حرصوا على مناقشة خطة عمل الحملة في المرحلة القادمة.

وذكر بهجت العبيدي أنه قد تم تقسيم نشاط الحملة على المقاطعات النمساوية التي يتواجد بها جالية مصرية، بالإضافة إلى إعلان الأهداف وآلية تحقيق هذه الأهداف والتي كان على رأسها مواجهة الإشاعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى عرض الإنجازات التي حققها السيد الرئيس وعرض المشروع السيساوي لنهضة الدولة المصرية والذي هو المشروع الوحيد القادر على إلحاق مصر بدول العالم المتقدم.

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