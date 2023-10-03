العالم اليوم - "الخليج للملاحة" تقدم عرضا للاستحواذ على "بروج" للاستثمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 04:23 مساءً - تقدمت شركة الخليج للملاحة القابضة، بعرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة "ناسداك" الأميركية، بحسب بيان من الشركة الثلاثاء.

وقالت الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، إن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في الخليج للملاحة.

وذكرت البيان أن الصفقة المحتملة تأتي ضمن استراتيجية الخليج للملاحة القابضة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز.

وشركة بروج، التي تقع في إمارة الفجيرة، هي شركة رائدة في تخزين منتجات النفط الخام، وزيت الوقود، ومنتجات الوقود المكررة واستخراج النفط الخام.

وتتمتع الشركة بطاقة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقات النفطية، أي القدرة على تخزين 6.3 مليون برميل من النفط.

وأشارت شركة الخليج للملاحة إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال في مراحلها الأولية، حيث ستقوم بتعيين المستشارين القانونيين والماليين لدراسة الجدوى وتقييم الصفقة واستكشاف الخيار الأفضل لإتمام الصفقة بين الشركتين والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأخير من هذا العام.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج للملاحة القابضة: "ستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وبينما لا نزال في مرحلة مبكرة، فإننا على ثقة من أن هذا التوسع سيساهم في زيادة تنوع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية المكملة لوحدات أعمالنا".

وتابع الكيلاني: "تسير الشركة وفق خريطة طريق تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على شراكات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجه إتاحة منظومة خدمات لوجستية أكثر مرونة وشمولية".

يذكر أن شركة بروج التي تأسست عام 2013، هي اليوم واحدة من أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في قطاع خدمات تخزين النفط الخام، حيث تستخدم مرافق الشركة تكنولوجيا متقدمة متطابقة مع أفضل المعايير الدولية. وقد عززت شركة بروج، من استثماراتها وتواجدها في إمارة الفجيرة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي هام عالمياً، كونها تعد محطة مهمة في تخزين النفط، وتشير التوقعات إلى ان قطاع تخزين النفط في الامارات سيشهد مزيداً من التطور في ظل الطلب المتنامي الذي يشهده السوق، بحسب البيان.

وتقدم شركة الخليج للملاحة خدماتها الى العديد من شركات النفط والغاز الكبرى في الشرق الأوسط من خلال أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية من الدرجة الأولى، إضافة إلى سفن الدعم وقوارب الأطقم البحرية، وتكملها مجموعة متكاملة من خدمات الوكالة الملاحية وإدارة السفن.