الكرملين: لا نرى أى سبب للقلق بشأن تراجع الروبل مقابل الدولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنها لا ترى أى سبب للقلق بشأن تراجع الروبل مقابل الدولار، معتبرة أن الاهتمام المفرط بالعملة الأمريكية من مخلفات الماضى.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض التقلبات وهذا الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار أمر ممكن من وجهة النظر العاطفية، ولكننا ما زلنا نعيش في منطقة الروبل".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن استقرار الاقتصاد الكلى فى روسيا مضمون بالكامل من قبل الحكومة والمصرف المركزي.

يُذكر أن سعر صرف الدولار الواحد اقترب اليوم مجددا من 100 روبل.