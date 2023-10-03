نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين تلبية لدعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ، لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

ولفت بيسكوف إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في وقت لاحق.

وفي 20 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبوله دعوة نظيره الصيني لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين المقرر في شهر أكتوبر الحالي.

وشدّد بوتين خلال اللقاء، على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".