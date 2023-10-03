نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصريو ميلانو يوثقون طلبات ترشح للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم الثلاثاء أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية بتوثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ورئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية أن أبناء مصر بميلانو حرصوا على توثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة قاطعة منهم بدعم فخامة الرئيس.

وطالب عبد القادر جميع المصريين في ميلانو وإيطاليا جميعها والتي بها أكبر جالية مصرية بإيطاليا بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بإيطاليا على ضرورة توجيه رسالة من خلال هذه الانتخابات للعالم أجمع بمدى إيمان المصريين بالخارج بقائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.