نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارجية النيجر تقلب الطاولة وتنفي قبول استراتيجية الجزائر لحل الأزمة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة خارجية النيجر، اليوم الثلاثاء، عن نفيها قبول استراتيجية الجزائر لحل الأزمة في نيامي والمستمرة منذ أكثر من شهرين.

وفي السياق ذاته، أكدت خارجية النيجر أنها فوجئت بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أمس الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.