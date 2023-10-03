مصرع 37 شخصًا بانفجار بمصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول أمني محلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل 37 شخصًا على الأقل بينهم امرأتان احترقوا حتى الموت، بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا.

وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمرًا شائعًا في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح. وهذه الممارسة التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.

وقال قائد الأمن في المنطقة روفوس ويليكيم: "إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من أمس الإثنين في منطقة إيبا بولاية ريفرز". ورأى شاهد أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصًا في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة ودراجة نارية.

وقال ويليكيم: "أصيب 35 في الحريق. وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى"، وأضاف أن "الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم".

وتقول جماعات بيئية محلية، إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.

وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية، شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.