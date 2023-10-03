الإعدام لضابط فـي الكونجو الديموقراطية بسبب مجزرة ارتكبها الجيش

كينشاسا ـ ا.ف.ب: قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونجو الديموقراطية بإعدام ضابط وسجن ثلاثة عسكريين آخرين عشر سنوات وتبرئة عسكريَّين اثنين آخرين بعدما مثلوا أمامها بقضية مقتل أكثر من 50 شخصًا خلال قمع الجيش متظاهرين في جوما (شرق) قَبل شهر.

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