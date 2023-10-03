اليوم.. برلمان أرمينيا يصوت على الانضمام لـ«الجنائية الدولية»

ريفا ـ ا.ف.ب: يعتزم البرلمان الأرميني التصويت اليوم الأربعاء على انضمام يريفان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت متحدثة باسمه، في خطوة يتوقع أن تثير غضب الحليفة التقليدية روسيا.

وأوضحت المتحدثة تسوفينار ختشاريان أنَّ البرلمان الذي بدأ أمس المناقشات بشأن هذه المسألة، سيصوِّت اليوم للمصادقة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، ومقرّها مدينة لاهاي في نيذرلاندز.

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