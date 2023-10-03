قتيل وجرحى بإطلاق نار بمركز للتسوق فـي بانكوك

بانكوك ـ أ ف ب: أدَّى إطلاق نار في مركز تسوق رئيس في بانكوك إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية التي أقرَّت بوجود خطأ في حصيلة أوَّلية أوردت فيها مقتل ثلاثة أشخاص.

وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين «تحدثنا في البداية عن ثلاثة قتلى، لكن في الواقع قُتل شخص واحد فقط».

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