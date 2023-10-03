الجزائر تؤكد التزامها بحظر جميع أسلحة الدمار الشامل

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، التزامها بحظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، داعية لضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج.

وقال الفريق أول الجزائري السعيد شنقريحة رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال حظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية".

وأضاف شنقريحة في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح يوم "كبار الشخصيات" لـ "تمرين كيميائي إفريقيا" الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا، "تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد متعدد الأطراف".

ودعا "إلى ضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود".

وأشار إلى أن هذا الأمر سيسمح تحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية.

وقد أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح يوم "كبار الشخصيات" لـ "تمرين كيميائي إفريقيا" الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.