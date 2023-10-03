البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة البحرين لدى القاهرة في العباسية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالمقر البابوي في العباسية.

وخلال اللقاء، ثمن البابا تواضروس العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين والممتدة عبر عقود تتمتع بخصوصية شديدة من التعاون المثمر والتنسيق المستمر.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بدور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في إرساء دعائم السلام والتسامح والمحبة والتقارب بين الأديان، مؤكدًا أن البحرين تقدم نموذجًا فريدًا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والأجناس، دون تمييز أو تفرقة.

وأكدت السفيرة فوزية زينل، على عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأواصر الصداقة التي تربط بين المملكة والكنيسة المصرية في ظل إعلاء روح التسامح بين المسلمين والمسيحيين، مشيدة بالدور الوطني للكنيسة المصرية كعنصر فاعل ومهم في نسيج الدولة المصرية.

