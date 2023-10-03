نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: لم يعد لدينا أسلحة نرسلها إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى لصحيفة "تلجراف"، أن بريطانيا نقلت إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها، ولم يعد لدي لندن أسلحة لإرسالها.

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: "لقد قدمنا أصلا كل ما في وسعنا.. سنواصل توريد المعدات لتزويد أوكرانيا بما تحتاج، لكنهم الآن بحاجة إلى أشياء مثل أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية، ولم يعد لدينا كل هذه المعدات"، ودعا المسؤول العسكري، الدول الأخرى للتدخل وتحمل المزيد من العبء.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأكد أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد.. في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

ومن جانبه، أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.