العالم اليوم - الدولار ينخفض بعد تجاوز الين عتبة 150 مقابل العملة الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 08:14 مساءً - انخفض الدولار بشدة أمام الين، الثلاثاء، بعدما ارتفعت العملة اليابانية لفترة وجيزة فوق عتبة 150 أمام نظيرتها الأميركية لأول مرة منذ أكتوبر 2022، مما دفع البعض إلى اعتبار ذلك مؤشرا على تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملة.

ويشير انخفاض الين انخفاضا حادا إلى أن بنك اليابان قد يتدخل في السوق لمنع هبوط الين أكثر.

ولم ترد وزارة المالية اليابانية أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك على طلبات للتعليق.

وانخفض الدولار 0.51 بالمئة إلى 149.08 مقابل الين بعد أن وصل إلى 150.165 نقطة.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إن السلطات تراقب سوق العملات عن كثب ومستعدة للرد، لكنه قال أيضا إن أي قرار بشأن التدخل في سوق العملة سيعتمد على التقلبات وليس وصول الين لمستويات محددة.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ مارس وهبط في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.2075 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات أخرى، 0.13 بالمئة إلى 107.16 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا إلى 0.6302 دولار متراجعا بنحو 0.95 بالمئة بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة.

أما الروبل الروسي فهبط دون الحاجز الرمزي البالغ مئة روبل مقابل الدولار قبل أن يرتفع قليلا في التعاملات المبكرة.

وصعد الدولار 0.4 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9215 ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر بعد تراجع التضخم السويسري إلى أقل قليلا من التوقعات.