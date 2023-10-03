العالم اليوم - منظمة الصحة العالمية تعلن تطورات مطمئنة بشأن "فيروس قاتل"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بعض التطورات المطمئنة، بشأن فيروس "نيباه" القاتل.

وقالت المنظمة إنه "لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ 15 سبتمبر، في ولاية كيرالا جنوبي الهند".

وفي تفشيه السادس في الهند منذ 2001 حتى هذا العام، أودى الفيروس، المعروف بمعدل وفيات يبلغ 70 بالمئة، بحياة شخصين من بين 6 أصيبوا بالعدوى في غضون أيام قليلة في سبتمبر الماضي.

ودفع ذلك حكومة الولاية إلى السعي لاحتواء انتشار المرض.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية، قولها إن جميع الحالات المصابة كانت لذكور تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عاما، وتم رصدها في منطقة كوجيكود بولاية كيرالا.

ولا يوجد حاليا لقاح لفيروس "نيباه"، الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير.